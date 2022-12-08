Відповідну інформацію повідомили 8 грудня в Енергоатомі. Там знову звернулись до МАГАТЕ.

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Що планують росіяни на ЗАЕС

Найбільш вірогідна провокація, що готується, – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками "Град" безпосередньо з майданчика ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива,

– заявили в Енергоатомі.

Адже зброю російські загарбники розмістили біля енергоблока № 6 неподалік станції сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

До речі, в Енергоатомі пригадали, що росіяни там вже будували деякі "захисні споруди" в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.

Саме тому державне підприємство звернулось в Міжнародне агентство з атомної енергії та до світової атомної спільноти та поінформував їх про додаткове розміщення "Градів" на майданчику ЗАЕС.

...Вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації,

– повідомили в Енергоатомі.

Вони також пригадали, що увесь світ розуміє кричущі порушення норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи атомної електростанції, яку Росія використовує для військових цілей.

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