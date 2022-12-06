Про це заявив заступник глави міністерства закордонних справ Росії Сєргєй Рябков, повідомляє 24 канал. За його словами, переговорів повинен хотіти, перш за все, Захід.
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Росія готова до переговорів щодо гарантій безпеки
Рябков заявив, що Росія готова повернутися до діалогу з країнами Європейського союзу і США щодо гарантій безпеки для себе. Однак Кремль не буде цього просити сам.
Якщо і коли ми почуємо, що дійсно до цього є інтерес Заходу, ми до теми повернемося. Але як і в ситуації з діалогом щодо стратстабільності, який перервано США в односторонньому порядку, ми ні за ким не женемося і ні про що нікого не просимо,
– заявив заступник глави МЗС Росії.
За його словами, "люди повинні зробити власні висновки з того, що відбувається". Мовляв, тоді, коли Захід підтвердить, що готовий "якогось більш здорового і збалансованого з точки зору інтересів" діалогу, Росія на нього погодиться.
Окрім цього, Росія хоче переговорів щодо безпекової ситуації на окупованій Запорізькій АЕС у місті Енергодар.
"Будемо до цього прагнути", – відповів Рябков на заяви МАГАТЕ щодо планів досягти домовленості з Росією та Україною про захист ЗАЕС до кінця року.
Також Кремль хоче переговорів щодо зміцнення довіри в рамках Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї.