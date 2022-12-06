Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает 24 канал. По его словам, переговоров должен хотеть, прежде всего, Запад.

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Россия готова к переговорам по гарантиям безопасности

Рябков заявил, что Россия готова вернуться к диалогу со странами Европейского союза и США насчет гарантий безопасности для себя. Однако Кремль не будет этого просить сам.

Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме вернемся. Но как и в ситуации с диалогом по поводу стратстабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не гонимся и ни о чем никого не просим,

– заявил заместитель главы МИД России.

По его словам, "люди должны сделать собственные выводы из происходящего". Мол, тогда, когда Запад подтвердит, что готов к "какому-нибудь более здоровому и сбалансированному с точки зрения интересов" диалога, Россия на него согласится.

Кроме того, Россия хочет переговоров по ситуации с безопасностью на оккупированной Запорожской АЭС в городе Энергодар.

"Будем к этому стремиться", – ответил Рябков на заявления МАГАТЭ по поводу планов достичь договоренности с Россией и Украиной о защите ЗАЭС до конца года.

Также Кремль хочет переговоров по укреплению доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Обратите внимание! Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа должна строить будущую архитектуру безопасности, где Россия хочет получить гарантии. Мол, это нужно, потому что Владимир Путин постоянно говорил о страхе НАТО перед своими границами. В свою очередь, аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что требование России относительно "гарантий безопасности" – это часть крупной информационной операции.