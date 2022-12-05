Цю ситуацію прокоментував прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. За його словами, ЗАЕС має перейти під контроль "Енергоатома", на станції не повинно бути сторонніх осіб.

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Позиція Зеленського залишається незмінною

Никифоров зазначив, що станція має бути під контролем України, і вона повинна бути повністю демілітаризована. Тобто станція має бути підключена до української мережі та перебувати під контролем "Енергоатома".

За словами Никифорова, інші умови можуть бути предметом обговорення з МАГАТЕ.

Як відреагували в Росії

У МЗС країни-агресорки повідомили, що "ні про який вихід ЗАЕС з-під контролю Росії чи передачу контролю якійсь "третій стороні" не може бути мови".

Глава українського "Енергоатому" Петро Котін нещодавно заявив, що бачить ознаки відходу російських військових із території Запорізької АЕС. Проте у Росії, як завжди, все заперечують. "Адміністрація" анексованого Енергодару заявила, що ця інформація не відповідає дійсності.

30 листопада Росія призначила свого керівника на Запорізькій АЕС – ним став колишній головний інженер станції Юрій Черничук.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо