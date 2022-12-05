Эту ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, ЗАЭС должно перейти под контроль "Энергоатома", на станции не должно быть посторонних.
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Позиция Зеленского остается неизменной
Никифоров отметил, что станция должна быть под контролем Украины и она должна быть полностью демилитаризована. То есть станция должна быть подключена к украинской сети и находится под контролем "Энергоатома".
По словам Никифорова, другие условия могут быть предметом обсуждения с МАГАТЭ.
Как отреагировали в России
В МИДе страны-агрессорки сообщили, что "ни о каком выходе ЗАЭС из-под контроля России или передаче контроля какой-либо "третьей стороне" не может быть речи".
Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин недавно заявил, что видит признаки ухода российских военных с территории Запорожской АЭС. Однако в России, как обычно, все отрицают. "Администрация" анексированного Энергодара заявила, что эта информация не соответствует действительности.
30 ноября Россия назначила своего руководителя на Запорожской АЭС – им стал бывший главный инженер станции Юрий Черничук.
Ситуация на ЗАЭС: что известно
- Россия заявила, что готова покинуть территорию Запорожской АЭС, но при одном условии – гарантии бесперебойного транзита российской нефти и газа через территорию Украины. Эксперты считают, что на Путина в этом вопросе давят европейские политики – премьер Венгрии Орбан и президент Турции Эрдоган.
- Так, "по плану" Кремля ЗАЭС могут передать либо Киеву, либо МАГАТЭ. Отмечают, что российские войска покинут территорию атомной станции, но полностью не выйдут из Запорожской области.
- Вероятно, в обмен на выход оккупантов из Запорожской АЭС, Путин и его приспешники будут требовать гарантий бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины.
- Добавим, что предпосылки увольнения ЗАЭС действительно существуют. Например, Россия начала отводить отдельные подразделения своих войск с временно оккупированной ими территории в Запорожской области и готовится к эвакуации коллаборантов.