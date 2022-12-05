Эту ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, ЗАЭС должно перейти под контроль "Энергоатома", на станции не должно быть посторонних.

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Позиция Зеленского остается неизменной

Никифоров отметил, что станция должна быть под контролем Украины и она должна быть полностью демилитаризована. То есть станция должна быть подключена к украинской сети и находится под контролем "Энергоатома".

По словам Никифорова, другие условия могут быть предметом обсуждения с МАГАТЭ.

Как отреагировали в России

В МИДе страны-агрессорки сообщили, что "ни о каком выходе ЗАЭС из-под контроля России или передаче контроля какой-либо "третьей стороне" не может быть речи".

Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин недавно заявил, что видит признаки ухода российских военных с территории Запорожской АЭС. Однако в России, как обычно, все отрицают. "Администрация" анексированного Энергодара заявила, что эта информация не соответствует действительности.

30 ноября Россия назначила своего руководителя на Запорожской АЭС – им стал бывший главный инженер станции Юрий Черничук.

Ситуация на ЗАЭС: что известно