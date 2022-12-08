Соответствующую информацию сообщили 8 декабря в Энергоатоме. Там снова обратились к МАГАТЭ.

В России заговорили о готовности возвращения к "гарантиям безопасности" и приплели ЗАЭС

Что планируют россияне на ЗАЭС

Наиболее вероятная провокация, которая готовится, – обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками "Град" непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива,

– заявили в Энергоатоме.

Поскольку российские захватчики разместили оружие возле энергоблока №6 недалеко от станции сухого хранилища отработанного ядерного топлива.

Кстати, в Энергоатоме вспомнили, что россияне там уже строили некоторые "защитные сооружения" в тайном режиме, нарушая все условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

Именно поэтому государственное предприятие обратилось в Международное агентство по атомной энергии и мировому атомному сообществу и проинформировало их о дополнительном размещении "Градов" на площадке ЗАЭС.

...В очередной раз призываем создать зону безопасности внутри и вокруг станции при ее полной демилитаризации и деоккупации,

– сообщили в Энергоатоме.

Они также напомнили, что весь мир понимает вопиющие нарушения норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы атомной электростанции, используемой Россией для военных целей.

Важно "Росатом" могут впустить на мировой рынок в обмен на освобождение ЗАЭС, – аналитик

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