Соответствующую информацию сообщили 8 декабря в Энергоатоме. Там снова обратились к МАГАТЭ.
В России заговорили о готовности возвращения к "гарантиям безопасности" и приплели ЗАЭС
Что планируют россияне на ЗАЭС
Наиболее вероятная провокация, которая готовится, – обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками "Град" непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива,
– заявили в Энергоатоме.
Поскольку российские захватчики разместили оружие возле энергоблока №6 недалеко от станции сухого хранилища отработанного ядерного топлива.
Кстати, в Энергоатоме вспомнили, что россияне там уже строили некоторые "защитные сооружения" в тайном режиме, нарушая все условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.
Именно поэтому государственное предприятие обратилось в Международное агентство по атомной энергии и мировому атомному сообществу и проинформировало их о дополнительном размещении "Градов" на площадке ЗАЭС.
...В очередной раз призываем создать зону безопасности внутри и вокруг станции при ее полной демилитаризации и деоккупации,
– сообщили в Энергоатоме.
Они также напомнили, что весь мир понимает вопиющие нарушения норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы атомной электростанции, используемой Россией для военных целей.
Важно "Росатом" могут впустить на мировой рынок в обмен на освобождение ЗАЭС, – аналитик
Важные новости по ЗАЭС
- Со времени захвата Запорожской АЭС оккупанты размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку. Более того, враги даже заминировали территорию станции и подъездные пути к ней.
- 5 декабря пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Запорожская АЭС должна перейти под контроль Энергоатома. Кроме того, там не должно быть посторонних.
- Следует отметить, что перед этим глава Энергоатома Петр Котин заявил, что видит признаки ухода российских военных с территории Запорожской атомной электростанции. Однако в России, как обычно, все возразили.
- Кроме того, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что захватчики планируют покинуть ЗАЭС. Ведь, по его словам, нам там даже воевать не надо: "Мы окружим, подождем, пока они умрут от голода и без всякой драки возьмем ЗАЭС".