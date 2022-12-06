Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, "Росатом" чи не єдина російська структура, на яку не накладено санкції на всі 100% і в обмін на продовження такого санкційного підходу, російські війська можуть "добровільно" покинути Енергодар під тиском ЗСУ.

Читайте також Росія може залишити Запорізьку АЕС: чому окупанти змушені піти зі станції

Жест доброї волі

Олександр Антонюк порівнює ситуацію із виходом росіян з Чорнобильської АЕС, коли вони також намагались шантажувати світ, але врешті-решт, коли настав час, вони покинули станцію.

Вони намагались нас шантажувати та весь світ, але в результаті, коли настав час, вони з вітром чкурнули, я думаю вони чкурнуть і з Енергодару. Це те, що є в стратегії ЗСУ, все одно рано чи пізно ми цю територію і цей стратегічний об’єкт визволимо,

– говорить політолог.

Попри це, Антонюк запевняє, що це може відбутись тільки завдяки тиску Збройних Сил України під контролем МАГАТЕ.

Чергова гра Росії

Намагання Росії продемонструвати, що вона не збирається полишати ЗАЕС може бути черговою грою, як це було під час продовження "зернової угоди". Тоді Росія погрожувала вийти з угоди, але як тільки Україна домовилась з ООН і Туреччиною, Росія вдала ніби це через неї угода може бути продовжена.

Коли Україна уклала угоду з ООН та Туреччино, на трьох, Росія зрозуміла, що вона "четвертий зайвий" і вирішила зіграти у фарисейську гру, що начебто через неї ця угода зараз продовжується,

– зазначає Антонюк

Гарантії Заходу

Політолог також зазначив, що жодні гарантії, які може дати Захід Росії, не зобов'язують Україну їх виконувати, адже Україна проводить визвольну військову операцію і намагається звільнити окуповані території та своїх громадян.

Україна підштовхне Росію до "жесту доброї волі": дивіться відео

Ситуація довкола Запорізької АЕС: що відомо