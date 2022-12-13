Відповідну інформацію президент Франції заявив на Міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Франції 13 грудня. Раніше Макрон вже робив заяви щодо розмов про ЗАЕС з Володимиром Зеленським та російським диктатором.
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Що заявив Макрон про ЗАЕС
Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні матимуть вирішальне значення,
– заявив Еммануель Макрон.
Однак президент Франції не уточнив, про що саме там мовиться. Хоч на початку грудня ЗМІ писали, що Макрон перед розмовою з очільником Кремля поговорить з президентом України. Зокрема, мовилось про ситуацію на Запорізькій АЕС.
Що цьому передувало
- 1 листопада Еммануель Макрон заявив, що він хоче знову зателефонувати Владіміру Путіну. Президент Франції обіцяв говорити про ситуацію на ЗАЕС. Проте перед цим мав зателефонувати Зеленському та планував розмову з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
- 21 листопада Володимир Зеленський провів перемовини з французьким лідером. Тоді президенти обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та енергетичну безпеку України та Європи.
- Під час тієї розмови Еммануель Макрон запевнив, що готовий підтримати захист енергетичних об'єктів України.