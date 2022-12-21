Оккупированный россиянами Энергодар, в котором расположена ЗАЭС, до сих пор находится под контролем у захватчиков, поэтому нельзя пренебрегать угрозой потенциального ядерного взрыва. В то же время в МАГАТЭ хотят создать зону безопасности вокруг станции, именно поэтому глава структуры прибудет 22 декабря в Москву.

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Мировое сообщество пытается сдержать российский ядерный терроризм

Напомним, что накануне о визите Гросси в столицу враждебного государства сообщил представитель России при международных организациях в Вене. Также эту поездку подтвердил представитель МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как ожидается, проведет в Москве в этот четверг переговоры по оккупированной украинской Запорожской атомной электростанции. Речь пойдет об инициативе Гросси о создании зоны безопасности вокруг станции,

– цитируют APA издание Укринформ.

Кроме того, стоит упомянуть заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, что Гросси не будет встречаться с Путиным. Однако у него будут встречи с представителями министерства иностранных дел, росгвардии, росатома и ростехнадзора.

Макрон анонсировал вывод российских войск из ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон еще 13 декабря заявил, что российские оккупанты покинут территорию атомной электростанции в Энергодаре в скором времени. Однако, по словам украинского президента, на территории ЗАЭС находится около 500 вражеских боевиков по сей день. Кстати, они имеют взрывчатку.