Окупований росіянами Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, досі перебуває під контролем у загарбників, тому не можна нехтувати загрозою потенційного ядерного вибуху. Водночас у МАГАТЕ хочуть створити безпекову зону навколо станції, саме тому глава структури прибуде 22 грудня у Москву.

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Світова спільнота намагається стримати російський ядерний тероризм

Зазначмо, що напередодні про візит Гроссі в столицю ворожої держави повідомив представник Росії при міжнародних організаціях у Відні. Також цю поїздку підтвердив речник МАГАТЕ.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, як очікується, проведе в Москві цього четверга переговори щодо окупованої української Запорізької атомної електростанції. Йтиметься про ініціативу Гроссі про створення зони безпеки навколо станції,

– цитують APA видання Укрінформ.

Окрім того, варто згадати заяву прессекретаря російського диктатора Дмітрія Пєскова про те, що Гроссі не зустрічатиметься з Путіним. Однак він матиме зустрічі з представниками міністерства закордонних справ, росгвардії, росатому та ростехнагляду.

Макрон анонсував виведення російських військ зі ЗАЕС

Президент Франції Еммануель Макрон ще 13 грудня заявив, що російські окупанти покинуть територію атомної електростанції в Енергодарі незабаром. Однак, за словами українського президента, на території ЗАЕС перебуває близько 500 ворожих бойовиків по сьогодні. До речі, вони мають вибухівку.