Відповідну інформацію повідомив Енергоатом. Це трапилось під час атаки росіян в ніч проти 19 грудня.

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Що відомо про дрон над АЕС

Сьогодні вночі, 19 грудня о 00:46, зафіксовано проліт дрона-камікадзе "шахід" над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки,
– заявили в компанії.

В Енергоатомі зауважили, що це абсолютно неприпустимо, адже порушує ядерну та радіаційну безпеку. Саме тому вони:

  • звернулись до МАГАТЕ та світової атомної спільноти та розповіли про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції;
  • закликали не допустити, щоб ядерні об'єкти були під ризиком нападу з боку Росії та несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу.

Що відомо про атаку дронами

  • Варто зауважити, що в ніч проти 19 грудня Росія атакувала дронами деякі регіони України.
  • Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджав, що дрони-камікадзе почали летіти ще після 23 години 18 грудня. Посадовець пояснював, що ППО збивала дрони на Півдні. Згодом розповів, що вони летять уздовж Дніпра в напрямку столиці України.
  • За даними Київської міської військової адміністрації, Кремль запустив по Київщині 23 іранських "шахіди". З них 18 – збила наша система протиповітряної оборони.
  • Глава КМВА Сергій Попко пояснив, що, на жаль, вороги таки влучили в об'єкти критичної інфраструктури. За даними мера Києва вибухи пролунали в Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Детальніше про атаку читайте за посиланням.