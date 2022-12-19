Відповідну інформацію повідомив Енергоатом. Це трапилось під час атаки росіян в ніч проти 19 грудня.

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Що відомо про дрон над АЕС

Сьогодні вночі, 19 грудня о 00:46, зафіксовано проліт дрона-камікадзе "шахід" над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки,

– заявили в компанії.

В Енергоатомі зауважили, що це абсолютно неприпустимо, адже порушує ядерну та радіаційну безпеку. Саме тому вони:

звернулись до МАГАТЕ та світової атомної спільноти та розповіли про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції;

закликали не допустити, щоб ядерні об'єкти були під ризиком нападу з боку Росії та несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу.

Що відомо про атаку дронами