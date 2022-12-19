Відповідну інформацію повідомив Енергоатом. Це трапилось під час атаки росіян в ніч проти 19 грудня.
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Що відомо про дрон над АЕС
Сьогодні вночі, 19 грудня о 00:46, зафіксовано проліт дрона-камікадзе "шахід" над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки,
– заявили в компанії.
В Енергоатомі зауважили, що це абсолютно неприпустимо, адже порушує ядерну та радіаційну безпеку. Саме тому вони:
- звернулись до МАГАТЕ та світової атомної спільноти та розповіли про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції;
- закликали не допустити, щоб ядерні об'єкти були під ризиком нападу з боку Росії та несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу.
Що відомо про атаку дронами
- Варто зауважити, що в ніч проти 19 грудня Росія атакувала дронами деякі регіони України.
- Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджав, що дрони-камікадзе почали летіти ще після 23 години 18 грудня. Посадовець пояснював, що ППО збивала дрони на Півдні. Згодом розповів, що вони летять уздовж Дніпра в напрямку столиці України.
- За даними Київської міської військової адміністрації, Кремль запустив по Київщині 23 іранських "шахіди". З них 18 – збила наша система протиповітряної оборони.
- Глава КМВА Сергій Попко пояснив, що, на жаль, вороги таки влучили в об'єкти критичної інфраструктури. За даними мера Києва вибухи пролунали в Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Детальніше про атаку читайте за посиланням.