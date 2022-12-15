Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов. Він зазначив, що в зоні ЧАЕС вже встановили засоби відеоспостереження, яких ще немає в Україні.

Читайте також "Наступ Росії може початися в напрямку Києва": Залужний назвав три стратегічні завдання ЗСУ

Датчики захищатимуть електростанції

Нєбитов також сказав, що невдовзі на електростанціях встановлять спеціальні камери і звукові датчики, які попереджатимуть про наближення ракет та дронів.

Крмі того, він запевнив, що наразі сектор безпеки і оборони значно краще готовий до потенційних воєнних та й кримінальних викликів у столичному регіоні. Саме Зону ЧАЕС ворог минулої зими обрав як один із основних напрямків просування на Київ.

Готовність до оборони тут уже перебуває на зовсім іншому якісному рівні. Тепер армійці працюють разом із поліцейськими, надзвичайниками, розвідниками,

– пояснив Нєбитов.

Ба більше, він повідомив, що для убезпечення прикордонного із Білоруссю периметра влада впроваджує сучасні системи безпеки.

Загроза з боку Білорусі: що відомо