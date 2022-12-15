Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов. Он отметил, что в зоне ЧАЭС уже установили средства видеонаблюдения, которых еще нет в Украине.
Читайте также "Наступление России может начаться в направлении Киева": Залужный назвал три стратегических задачи ВСУ
Датчики будут защищать электростанции
Небитов также сказал, что в скором времени на электростанциях установят специальные камеры и звуковые датчики, которые будут предупреждать о приближении ракет и дронов.
Кроме того, он заверил, что в настоящее время сектор безопасности и обороны гораздо лучше готов к потенциальным военным и уголовным вызовам в столичном регионе. Именно Зону ЧАЭС враг минувшей зимой выбрал как одно из основных направлений продвижения в Киев.
Готовность к обороне здесь уже находится на совершенно ином качественном уровне. Теперь армейцы работают вместе с полицейскими, чрезвычайными работниками, разведчиками,
– объяснил Небитов.
Более того, он сообщил, что для обеспечения пограничного с Беларусью периметра власти внедряют современные системы безопасности.
Угроза со стороны Беларуси: что известно
- 14 декабря в аэропорту в Мачулищах, что в Беларуси, приземлился российский самолет А-50 "Сергей Атаянц". Это воздушное судно изучает цели атак по Украине.
- Накануне по приказу Лукашенко решили устроить внезапную проверку боеспособности войск. Соответствующие меры, отметили в Минобороны Беларуси, будут носить комплексный характер.
- В Беларуси минимум 20 танков опрокидывают на полигон под Гродно. Также есть информация, что к проверке будут привлечены несколько механизированных батальонов.
- Руководитель телеграмм-канала "Белорусские Гаюн" Антон Мотолько отметил, что есть предположение, что под видом боевой подготовки идет ротация белорусских войск, находящихся у границы. Сейчас там активность выше обычного. Но важно понимать, что нет того критического количества техники и личного состава.