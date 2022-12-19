Соответствующую информацию сообщил Энергоатом. Это произошло во время атаки россиян в ночь на 19 декабря.

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Что известно о дроне над АЭС

Сегодня ночью, 19 декабря, в 00:46, зафиксирован пролет дрона-камикадзе "шахид" над площадкой Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установке,

– заявили в АЭС.

В Энергоатоме отметили, что это абсолютно недопустимо, поскольку нарушает ядерную и радиационную безопасность. Именно поэтому компания:

обратилась к МАГАТЭ и мировому атомному сообществу и рассказала о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции;

призвала не допустить, чтобы ядерные объекты были под риском нападения со стороны России и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира.

Что известно об атаке дронами