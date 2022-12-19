Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для французьких телеканалів.

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Він попередив, що окупанти мають вибухівку та зброю.

Там 500 бойовиків, у них вибухівка, вони всі озброєні, вони видають їжу, воду по годинах технічному персоналу. Станція не працює. Чи може бути вибух? Залежить від людей, які всередині. Я вважаю, залежить все від цих 500 бойовиків,

– наголосив Зеленський.

Довідка. Російські війська захопили ЗАЕС та розмістили на території станції військову техніку та боєприпаси ще 4 березня. Вони постійно чинять тиск на персонал станції. Це підтвердив і гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який заявив, що український персонал, який виконує життєво важливі завдання на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, перебуває під постійним тиском.

Раніше президент Франції заявив, що існує угода про виведення російських військ з території Запорізької атомної електростанції. Макрон також сказав, який період матиме щодо цього "вирішальне значення".

Яка ситуація на Запорізькій АЕС