Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам.
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Он предупредил, что оккупанты имеют взрывчатку и оружие.
Там 500 боевиков, у них взрывчатка, все они вооружены, они выдают пищу, воду по часам техническому персоналу. Станция не работает. Может ли быть взрыв? Зависит от людей внутри. Я считаю, зависит все от этих 500 боевиков,
– подчеркнул Зеленский.
Ранее президент Франции заявил, что существует соглашение о выводе русских войск с территории Запорожской атомной электростанции. Макрон также сказал, какой период будет иметь в этом отношении "решающее значение".
Какая ситуация на Запорожской АЭС
- На днях в Запорожскую АЭС прибыла четвертая команда МАГАТЭ и сменила предыдущую. В то же время, станция продолжает получать электроэнергию через единственную внешнюю линию электропередач, имеющую напряжение 750 кВ, и через одну резервную линию, имеющую напряжение 330 кВ от соседней теплоэлектростанции.
- Изменений в статусе реакторных блоков 1 – 6 нет. Отметим, что работа блоков 5 и 6 пока частично остановлена.
- Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, есть новая информация от Энергоатома, что оккупанты готовят очередную провокацию на ЗАЭС. Они завезли на территорию станции несколько РСЗО "Град" и разместили их вблизи 6 энергоблоков. Рядом есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива.