Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у твітері розповів перші деталі перемовин щодо ЗАЕС.

Важливо Гендиректор МАГАТЕ Гроссі зібрався до Росії: обговорить ситуацію навколо ЗАЕС

За його словами, ключовим моментом є те, що зона необхідна для запобігання ядерній аварії.

Черговий раунд необхідних дискусій щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС. Я продовжую свої зусилля для досягнення цієї мети із почуттям крайньої терміновості,

– додав Гроссі.

Більше деталей генеральний директор МАГАТЕ, на жаль, не розкрив.

Яка ймовірність вибуху на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що на території окупованої Запорізької АЕС продовжують перебувати приблизно півтисячі російських військових. І саме від них залежить, чи є загроза вибуху. Зеленський попередив, що окупанти мають вибухівку та зброю.

Довідка. Російські війська захопили ЗАЕС та розмістили на території станції військову техніку та боєприпаси ще 4 березня. Вони постійно чинять тиск на персонал станції. Це підтвердив і гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який заявив, що український персонал, який виконує життєво важливі завдання на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, перебуває під постійним тиском.

Раніше президент Франції заявив, що існує угода про виведення російських військ з території Запорізької атомної електростанції. Макрон також сказав, який період матиме щодо цього "вирішальне значення".