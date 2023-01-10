Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, россияне не останавливаются ни перед чем.

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Цинизм российских военных

Сергей Гайдай отметил, что оккупанты безжалостно обстреливают даже те населенные пункты, которые уже деоккупированы и контролируются ВСУ. В частности, 9 января в результате очередного обстрела Луганщины погибли 2 гражданских лица. Еще два человека получили ранения.

"Будем их эвакуировать оттуда", – подчеркнул он.

По словам главы Луганской ОВА, особенно страдают от рук российских военных населенные пункты, где еще продолжаются бои. Например, один из таких – Новоселовское.

Оккупационные войска намеренно уничтожают каждый дом. Мы чуть позже уже сможем показать видео,

– объяснил Гайдай.

Он отметил, что оккупанты обстреливают гражданские дома, чтобы препятствовать продвижению ВСУ.

"Они крушили все дома крушили, чтобы наши защитники просто не могли там находиться", – подчеркнул Сергей Гайдай.

Также он добавил, что россиян совершенно не интересует, что в домах гражданские люди.

Сергей Гайдай рассказал об умышленных обстрелах домов россиянами в Луганской области: смотрите видео

ВСУ держат позиции

Глава Луганской ОВА пояснил, что сейчас у Кременной и Сватового все еще ведутся бои.

"Но ситуация там полностью контролируется силами обороны Украины", – добавил он.

По словам Сергея Гайдая, Генштаб обязательно предоставит официальную информацию об увольнении украинскими защитниками того или иного населенного пункта.

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