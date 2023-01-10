Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, россияне не останавливаются ни перед чем.
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Цинизм российских военных
Сергей Гайдай отметил, что оккупанты безжалостно обстреливают даже те населенные пункты, которые уже деоккупированы и контролируются ВСУ. В частности, 9 января в результате очередного обстрела Луганщины погибли 2 гражданских лица. Еще два человека получили ранения.
"Будем их эвакуировать оттуда", – подчеркнул он.
По словам главы Луганской ОВА, особенно страдают от рук российских военных населенные пункты, где еще продолжаются бои. Например, один из таких – Новоселовское.
Оккупационные войска намеренно уничтожают каждый дом. Мы чуть позже уже сможем показать видео,
– объяснил Гайдай.
Он отметил, что оккупанты обстреливают гражданские дома, чтобы препятствовать продвижению ВСУ.
"Они крушили все дома крушили, чтобы наши защитники просто не могли там находиться", – подчеркнул Сергей Гайдай.
Также он добавил, что россиян совершенно не интересует, что в домах гражданские люди.
Сергей Гайдай рассказал об умышленных обстрелах домов россиянами в Луганской области: смотрите видео
ВСУ держат позиции
Глава Луганской ОВА пояснил, что сейчас у Кременной и Сватового все еще ведутся бои.
"Но ситуация там полностью контролируется силами обороны Украины", – добавил он.
По словам Сергея Гайдая, Генштаб обязательно предоставит официальную информацию об увольнении украинскими защитниками того или иного населенного пункта.
Ситуация на Луганском направлении: важное
- Последние несколько недель идут ожесточенные бои вокруг временно оккупированного русскими войсками города Кременная Луганской области.
- Недавно глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что трассу Сватово-Кременная контролируют украинские военные. Делают это они пока не физически, а постоянными огневыми атаками.
- Однако военный обозреватель Мусиенко уверен в том, что Россия будет делать все, чтобы контролировать территорию Луганщины.