Проект указа о мобилизации уже существует, но его хотят существенно расширить. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

Кстати говоря Россия готовится мобилизовать еще полмиллиона призывников, – ГУР

Мобилизация будет в больших городах

Черняк рассказал, что в российскую армию планируют мобилизовать еще до полумиллиона человек. Однако мобилизация на этот раз будет также проходить в крупных российских городах. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге. ️

В вооруженные силы государства-агрессорки попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих доходы для российской экономики.

Сколько времени уйдет на подготовку "мобиков"

Ранее в разведке рассказывали, что России понадобится примерно 2 месяца, чтобы организовать военные формирования. Те 500 тысяч человек, которых планируют призвать на службу – это дополнительно к 300 тысячам мобилизованных.

Однако любой успех агрессора на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо оснащены и обучены военные. Кроме того, большую роль играет продолжение поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений.