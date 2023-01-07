Проєкт указу про мобілізацію вже існує, але її хочуть суттєво розширити. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

До речі Росія готується мобілізувати ще пів мільйона призовників, – ГУР

Мобілізація буде у великих містах

Черняк розповів, що до російської армії планують мобілізувати ще до пів мільйона людей. Однак мобілізація цього разу також проходитиме у великих російських містах. Наприклад, у Москві та Санкт-Петербурзі. ️

До збройних сил держави-агресорки потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, що приносять прибутки для російської економіки.

Скільки часу знадобиться на підготовку "мобіків"

Раніше у розвідці розповідали, що Росії знадобиться приблизно 2 місяці, аби організувати військові формування. Ті 500 тисяч людей, яких планують призвати на службу, – це додаток до 300 тисяч мобілізованих.

Однак будь-який успіх агресора на полі бою залежатиме від того, наскільки добре оснащеними та навченими будуть військові. Крім того, значну роль відіграє продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів.