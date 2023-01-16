Казахстан может стать следующей страной, в которую Россия может вторгнуться. Об этом во время телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает 24 Канал.

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Казахстан – еще одна мишень России

Данилов считает, что у России будет большое желание захватить Казахстан. Однако пока в этом вопросе оккупанты не слишком активны.

На сегодняшний день Казахстан – это следующая страна, в которую будет иметь большое желание русская современная террористическая группировка для захвата. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны,

– сказал Данилов.

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