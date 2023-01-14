На этот вопрос в интервью ответил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, не стоит надеяться на смерть Путина и резкое изменение ситуации в России. И он привел весомый аргумент, с которым не поспоришь.

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Вся Россия – коллективный Путин

Данилов заметил, что Путин действительно рано или поздно умрет. С этим фактом никто спорить точно не будет.

Когда война закончится – до или после его смерти – этот вопрос зависит и от нас, от наших партнеров, чтобы они продолжали оказывать нам помощь, чтобы у них не было желания выйти на какие-то переговоры, на какое-нибудь: "давайте там посмотрим". Мы посмотрим, но только с наших границ,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, что не стоит полагаться на смерть Путина. Он в России не один. Ведь за последние 20 лет, когда диктатор и был у власти, хоть и с условной – управление Медведева – паузой, страна превратилась в одного "сплошного Путина".

Секретарь СНБО убежден, что со временем россияне будут проклинать Путина и будут называть его "самой страшной мерзостью" за время правления государством. И сквозь это уже все проходили. Данилов подчеркнул: пока жив тиран, то им восхищаются, "боятся прикоснуться". Как только он умрет, все это выветривается.

Путин скоро умрет

Напомним, что ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Путин в ближайшее время умрет. Поспособствует этому то, что он уже длительное время болен раком.

Как только диктатор умрет, в России стартует процесс перехода к власти. В то же время глава ГУР МО отметил, что Украина должна выиграть еще при жизни Путина. Саму же информацию о состоянии кровавого диктатора Буданов узнал от источников из окружения Путина.

Вместе с тем напомним, что даже при условии, что диктатор воочию увидит поражение своего войска, с ним никто ничего не будет подписывать. Несколько месяцев назад Владимир Зеленский четко подчеркнул, что за один стол с Путиным он садиться не будет.