На це питання в інтерв'ю відповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, не варто покладати марних надій на смерть Путіна та різку зміну ситуації в Росії. І він навів вагомий аргумент, з яким не посперечаєшся.

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Уся Росія – колективний Путін

Данілов зауважив, що Путін дійсно рано чи пізно помре. З цим фактом ніхто сперечатися точно не буде.

Коли війна закінчиться – до, чи після його смерті – це питання залежить і від нас, від наших партнерів, щоб вони продовжували надавати нам допомогу, щоб у них не було бажання вийти на якісь перемовини, на якесь: "давайте там подивимося". Ми подивимося, але тільки з наших кордонів,

– наголосив Данілов.

Він додав, що не варто покладатися на смерть Путіна. Він у Росії не один. Адже за останні 20 років, коли диктатор і був при владі, хоч і з умовною – керування Мєдвєдєва – паузою, країна перетворилася на одного "суцільного Путіна".

Секретар РНБО переконаний, що з часом росіяни проклинатимуть Путіна та називатимуть його "найстрашнішою мерзотою" за часи правління державою. І через це вже всі проходили. Данілов підкреслив: поки живий тиран, то ним захоплюються, "бояться доторкнутися". Щойно ж він помре, то все це вивітрюється.

Путін скоро помре

Нагадаємо, що раніше глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Путін найближчим часом помре. Посприяє цьому те, що він уже упродовж тривалого часу хворий на рак.

Щойно диктатор помре, у Росії стартує процес переходу влади. Водночас глава ГУР МО зауважив, що Україна повинна виграти ще за життя Путіна. Саму ж інформацію про стан кривавого диктатора Буданов дізнався від джерел з оточення Путіна.

Разом з тим нагадаємо, що навіть за умов, що диктатор на власні очі побачить поразку свого війська, з ним ніхто нічого не підписуватиме. Кілька місяців тому Володимир Зеленський чітко наголосив, що за один стіл з Путіним він сідати не буде.