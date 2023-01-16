Казахстан може стати наступною країною, в яку Росія може вторгнутися. Про це під час телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє 24 Канал.
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Казахстан – ще одна мішень Росії
Данілов вважає, що Росія матиме велике бажання захопити Казахстан. Проте наразі у цьому питанні окупанти не надто активні.
На сьогоднішній день Казахстан – це наступна країна, в яку буде мати велике бажання російське сучасне терористичне угрупування для захоплення. Але я не можу сказати, що зараз вони занадто активні,
– сказав Данілов.
Росія може повторити повномасштабне вторгнення в Україну
- Олексій Данілов переконаний, що у Росії будуть спроби зробити "крайній ривок". Тому зараз там і відбуваються кадрові перестановки.
- На думку Данілова, Росія може здійснити цей "ривок" на річницю повномасштабного вторгнення, оскільки дати для Кремля – це щось сакральне, або ж вже у березні.
- Він наголосив, що Україна наразі готується до нового наступу. Зокрема українська сторона щодня підіймає постачання озброєння з міжнародними партнерами.