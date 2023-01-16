Казахстан може стати наступною країною, в яку Росія може вторгнутися. Про це під час телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє 24 Канал.

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Казахстан – ще одна мішень Росії

Данілов вважає, що Росія матиме велике бажання захопити Казахстан. Проте наразі у цьому питанні окупанти не надто активні.

На сьогоднішній день Казахстан – це наступна країна, в яку буде мати велике бажання російське сучасне терористичне угрупування для захоплення. Але я не можу сказати, що зараз вони занадто активні,

– сказав Данілов.

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