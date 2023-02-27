Постановою передбачається ліквідація торгового представника в Росії, штатна чисельність представництва та оплата праці указаних службовців. Подібних рішень щодо інших країн Астана не ухвалювала.

Ліквідувати державну установу "Торгівельне представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан,

– йдеться в документі.

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Чому закрили представництво

Взаємне заснування торгових представництв уряду Росії та Казахстану відбулося ще в жовтні 1992 року. У 2022 році уряд Казахстану повідомив, що у 2023 році представництво закриють. Це пояснили тим, що представництво вже виконало всі поставлені завдання.

При цьому, у Мінторгівлі Казахстану зазначили, що це рішення ніяк не вплине на економічне співробітництво країни з Росією.

Дальша робота з торговельно-економічного співробітництва Казахстану в РФ буде також продовжена через партнерську мережу АТ "ЦРТП QazTrade", яка вибудована у всіх великих містах та регіонах Росії",

– резюмували у відомстві.

Водночас торговельне представництво Росії в Казахстані продовжує роботу, оскільки його діяльність є прерогативою Російської Федерації.

Як діяв Казахстан протягом 2022 року