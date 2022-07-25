Адже Казахстан є єдиною країною Азії, яка має кордон з росією. Варто зазначити, що через російську агресію Польща планує створити найсильніші сухопутні війська серед країн НАТО в Європі.

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Казахстан посилює свою армію

Через напад росії на Україну Казахстан вирішив збільшити свій оборонний бюджет на 441 мільярд тенге, що дорівнює орієнтовно 918 мільйонам доларів.

За даними неназваного високопоставленого чиновника, частину коштів спрямують на збільшення військових резервів країни.

Уявіть, якби у них (мовиться про росію – 24 канал) не було України. Ми будемо наступними?,

– сказав чиновник.

Окрім того, видання повідомило, що високопоставлений чиновник в одній з країн Центральної Азії зазначив, мовляв, страх перед російськими амбіціями тільки зростає. Це при тому, що деякі на Заході переконані, що російська армія стала безпечним противником.

Коротко про зміну поглядів у Казахстані

Взимку 2022 року в Казахтані спалахнули масові протести. Придушити їх влада країни попросила країни ОДКБ (мовиться про росію, білорусь, Вірменію, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан). Тоді армія цих країн зупинила хвилі протестів.

Однак вже у липні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у присутності владіміра путіна заявив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі.

Згодом російський опозиціонер Геннадій Гудков заявив, що Токаєв фактично заявив, що путін – ніхто. Гудков назвав президента Казахстану чемпіоном з приниження путіна.

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