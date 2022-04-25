Про це колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі повідомив у інтерв'ю британському The Times.

Читайте також Від цього залежить майбутнє України, – Зеленський подякував кожному, хто не припиняє боротися

Альянс має направити війська в Західну Україну – для виконання гуманітарних місій та створення бази для подальшого постачання зброї,

– сказав Філіп Брідлав.

Генерал зазначив: "Ми повинні усвідомити, що Путін може застосувати ядерну зброю, але це не має нас паралізувати. Необхідне політичне рішення, аби наголосити: "Досить означає досить".

НАТО повинне захистити Одесу

Військовий підкреслив, що союзники нічого не зробили для того, щоб зупинити блокаду та обстріли Маріуполя. За його словами, Захід також не зробив нічого, аби Одеса не стала наступною.

Нам потрібно зробити так, щоб українці перемогли в битві за Одесу. Ми повинні переконатися, щоб туди потрапили і протикорабельні крилаті ракети, і системи ППО С-300, і далекобійна артилерія,

– додав офіцер.