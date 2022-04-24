Про це глава британського міністерства закордонних справ повідомила 24 квітня у своїх соцмережах.
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Дипломатка зазначила, що російські загарбники вдаються до жахливих звірств в Україні, включаючи напади на безневинних цивільних осіб і дітей в Одесі та понад 50-денну облогу Маріуполя.
Триває третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе,
– наголосила Ліз Трасс.
Допомога від Великої Британії
Володимир Зеленський та Борис Джонсон 23 квітня провели чергову розмову. Прем'єр-міністр Великої Британії пообіцяв, що його країна продовжить надавати Україні різну військову допомогу.
Своєю чергою Андрій Єрмак пояснив, що Лондон доправить українській державі важке озброєння.
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