Про це глава британського міністерства закордонних справ повідомила 24 квітня у своїх соцмережах.

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Дипломатка зазначила, що російські загарбники вдаються до жахливих звірств в Україні, включаючи напади на безневинних цивільних осіб і дітей в Одесі та понад 50-денну облогу Маріуполя.

Триває третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе,

– наголосила Ліз Трасс.

Допомога від Великої Британії

Володимир Зеленський та Борис Джонсон 23 квітня провели чергову розмову. Прем'єр-міністр Великої Британії пообіцяв, що його країна продовжить надавати Україні різну військову допомогу.

Своєю чергою Андрій Єрмак пояснив, що Лондон доправить українській державі важке озброєння.

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