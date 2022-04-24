Об этом глава британского министерства иностранных дел сообщила 24 апреля в своих соцсетях.

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Дипломат отметила, что российские захватчики прибегают к ужасающим зверствам в Украине, включая нападения на невинных гражданских лиц и детей в Одессе и более 50-дневную осаду Мариуполя.

Идет третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит,

– подчеркнула Лиз Трасс.

Помощь от Великобритании

Владимир Зеленский и Борис Джонсон 23 апреля провели очередной разговор. Премьер-министр Великобритании пообещал, что его страна продолжит оказывать Украине разную военную помощь.

В свою очередь Андрей Ермак объяснил, что Лондон доставит украинскому государству тяжелое вооружение.

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