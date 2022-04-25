Об этом бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе сообщил в интервью британскому The Times.

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Альянс должен направить войска в Западную Украину – для выполнения гуманитарных миссий и создания базы для дальнейшего снабжения оружием,

– сказал Филипп Бридлав.

Генерал отметил: "Мы должны осознать, что Путин может применить ядерное оружие, но это не должно нас парализовать. Необходимо политическое решение, чтобы подчеркнуть: "Хватит значит хватит".

НАТО должно защитить Одессу

Военный подчеркнул, что союзники ничего не сделали для того, чтобы остановить блокаду и обстрелы Мариуполя. По его словам, Запад также не сделал ничего, чтобы Одесса не стала следующей.

Нам следует сделать так, чтобы украинцы победили в битве за Одессу. Мы должны убедиться, чтобы туда попали и противокорабельные крылатые ракеты, и системы ПВО С-300, и дальнобойная артиллерия,

– добавил офицер.