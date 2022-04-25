Владимир Зеленский поблагодарил всех граждан, которые это понимают. Об этом президент в понедельник, 25 апреля, написал на своей странице в соцсетях, обнародовав новые фотографии войны.

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Благодарен каждой и каждому, кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат очень далеко. Потому что самое темное время всегда перед рассветом,
– написал украинский лидер.

Потери России в войне против Украины

  • личного состава – 21 900;
  • танков – 884;
  • боевых бронированных машин – 2 258;
  • артиллерийских систем – 411;
  • РСЗО – 149;
  • средств ПВО – 69;
  • самолетов – 181;
  • вертолетов – 154;
  • автомобильной техники – 1 566;
  • кораблей/катеров – 8;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 201;
  • специальной техники – 28;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

К слову – сводка Генштаба по состоянию на утро 25 апреля: смотрите видео