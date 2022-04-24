Об этом в статье для журнала The Economist сообщил американский политолог Айян Бреммер. Он отметил, что результат войны остается неопределенным, но одно известно точно.

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В Украине нет ни одного такого сценария, по которому Путину и России стало бы лучше, чем было до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение

– подчеркнул основатель Eurasia Group.

Война, которую развязал Путин, лишь укрепила чувство национальной идентичности в Украине и окончательно определила Россию как наиболее ожесточенного и ненавистного врага на многие десятилетия.

Путин проиграл на всех фронтах

Одобрив решение о полномасштабном наступлении, российский диктатор:

стоил своей стране тысяч жизней солдат, в том числе и срочников;

показал миру, что его армия неэффективна, а миллионы долларов, потраченные на ее модернизацию, были просто потеряны;

дал НАТО ощущение единства и цели, которые оборонительный блок потерял десятилетие назад;

показал Финляндии и Швеции веские причины присоединиться к Альянсу;

подтолкнул другие государства отправлять свои войска поближе к границе России;

убедил Европу отказаться от импорта российской нефти и газа;

навлек на свою страну санкции и жесткие меры экспортного контроля, которые наносят ущерб на поколение;

перешел Рубикон в глазах Европы и США;

провалил задачи по подготовке российского общества к реальным человеческим, финансовым и материальным потерям из-за его так называемой "спецоперации";

колоссально укрепил поддержку Запада Украины.

Аян Бреммер считает, что главная причина просчетов Путина может быть связана с его личной изоляцией. Похоже, диктатор уже очень давно не прислушивается к разным точкам зрения.

Как еще объяснить его веру в то, что его армия способна захватить Киев за две недели? (Бывший президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу сказал, что Путин очень часто хвастался перед ним этим в 2014 году). Как Путин мог думать, что украинцы скоро сдадутся, как только вторжение начнется?

– продолжил он.

Путин не ожидал такой реакции мира

Американский политолог предполагает, что Путин не ожидал такой мощной реакции цивилизованного мира, думая, что будет не больше, чем в 2014 году после оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Подавляя любое инакомыслие в России, Путин стал глух к важным оговоркам, а также убедил свое окружение, что их личная безопасность и благополучие зависит от лояльности к нему и его версии "правды".

– указывает Аян Бреммер.

Автор привел один важный пример о том, что в первые дни вторжения Путин заверил: "Солдаты срочной службы не принимают и не будут участвовать в войне". Очень быстро оказалось, что это не так. Существует три возможных объяснения для этого, и каждое из них вредит диктатору:

Первое – Путин солгал русскому народу кое о чем, что он все равно не сможет скрыть;

Второе – русские генералы солгали ему;

Третье и, наверное, самое вероятное – дезинформация пронизывает русскую армию на каждом уровне. Высокопоставленные офицеры теперь не знают точно, что происходит на низшей ступени командования.

Однако каковы бы ни были причины, все они ликвидируют доверие к Путину как в России, так и за рубежом, а также подрывают эффективность российской армии на многие годы вперед.

Поражение России в войне неотвратимо

Провал России, когда она пыталась захватить столицу Украины, повторится и в Донбассе. На территории Донецкой и Луганской областей Москва терпит такую же неудачу, как на Киевщине.

Мощность, мотивированность и профессионализм украинских воинов, закаленных в 8-летних боях, а также готовность западных правительств поставлять оружие, нанесут Путину сокрушительное поражение в войне.