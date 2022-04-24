Про це у статті для журналу The Economist повідомив американський політолог Аян Бреммер. Він зазначив, що наразі результат війни залишається невизначеним, але одне відомо точно.

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В Україні немає жодного такого сценарію, за яким би Путіну та Росії стало краще, ніж було до 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення

– наголосив засновник Eurasia Group.

Війна, яку розв'язав Путін, лише зміцнила відчуття національної ідентичності в Україні та остаточно визначила Росію як найбільш запеклого та ненависного ворога на багато десятиліть.

Путін програв на всіх фронтах

Схваливши рішення про повномасштабний наступ, російський диктатор:

коштував своїй країні тисяч життів солдатів, зокрема й строковиків;

показав світу, що його армія неефективна, а мільйони доларів, витрачені на її модернізацію, були просто змарновані;

дав НАТО відчуття єдності й мети, яку оборонний блок втратив десятиліття тому;

показав Фінляндії та Швеції вагомі причини приєднатися до Альянсу;

підштовхнув інші держави відправляти свої війська ближче до кордону Росії;

переконав Європу відмовитися від імпорту російської нафти й газу;

накликав на свою країну санкції та жорсткі заходи експортного контролю, які завдають шкоду на покоління;

перейшов Рубікон в очах Європи та США;

провалив завдання з підготовки російського суспільства до реальних людських, фінансових і матеріальних втрат через його так звану "спецоперацію";

колосально зміцнив підтримку Заходу України.

Аян Бреммер вважає, що головна причина прорахунків Путіна може бути пов'язаною з його особистою ізоляцією. Схоже, диктатор вже дуже давно не прислухається до різних точок зору.

Як і ще пояснити його віру в те, що його армія здатна захопити Київ за два тижні? (Колишній президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу сказав, що Путін дуже часто хвалився перед ним цим у 2014 році). Як Путін міг думати, що українці швидко здадуться, щойно вторгнення почнеться?

– продовжив він.

Путін не очікував такої реакції світу

Американський політолог припускає, що Путін не очікував на таку потужну реакцію цивілізованого світу, думаючи, що буде не більше, ніж у 2014 році після окупації Криму та війни на Донбасі.

Придушуючи будь-яке інакомислення в Росії, Путін став глухим до важливих застережень, а також переконав своє оточення, що їхня особиста безпека та благополуччя залежить від лояльності до нього і його версії "правди",

– вказує Аян Бреммер.

Автор навів один важливий приклад про те, що у перші дні вторгнення Путін запевнив: "Солдати строкової служби не беруть і не будуть брати участь у війні". Дуже швидко виявилося, що це не правда. Існує три можливих пояснення для цього і кожне з них шкодить диктатору:

Перше – Путін збрехав російському народу про дещо, що він все одно не зможе приховати;

Друге – російські генерали збрехали йому;

Третє і, напевно, найбільш ймовірне – дезінформація пронизує російську армію на кожному рівні. Високопоставлені офіцери тепер не знають точно, що відбувається на нижчих щаблях командування.

Однак якими б не були причини, всі вони ліквідують довіру до Путіна як у Росії, так і за кордоном, а також підривають ефективність російської армії на багато років вперед.

Поразка Росії у війні невідворотна

Провал Росії, коли вона намагалася захопити столицю України, повториться й на Донбасі. На території Донецької та Луганської областей Москва зазнає такої ж невдачі, як на Київщині.

Потужність, мотивованість і професіоналізм українських воїнів, загартованих у 8-річних боях, а також готовність західних урядів постачати зброю, завдадуть Путіну нищівної поразки у війні.