У секретаріаті ОДКБ заявили, що дійсно отримали звернення про допомогу від Казахстану.
До теми Росія вже готується відправити військових у Казахстан, але "не для наведення порядку"
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В Організації Договору про колективну безпеку офіційно підтвердили, що "нададуть допомогу" Казахстану, тобто відправлять туди свої миротворчі сили.
Джерело:ОДКБ
У секретаріаті ОДКБ заявили, що дійсно отримали звернення про допомогу від Казахстану.
До теми Росія вже готується відправити військових у Казахстан, але "не для наведення порядку"
Новина доповнюється...