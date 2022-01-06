У Нацбанку зазначили, що сьогодні не працюватимуть банки другого рівня, обмінники, брокери, мікрофінансові організації, Казахстанська фондова біржа KASE тощо.

Важливо Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Чому банки не працюють

Кажуть, що фінансові організації не працюють, оскільки враховували проведення контртерористичної операції в Алмати, а також проблеми з інтернетом.

Зауважимо, що 5 січня у Казахстані виникли проблеми з інтернетом та мобільним зв'язком. Також у країні не працювала безготівкова система оплати, тому люди штурмували банкомати, щоб зняти гроші.

Протести у Казахстані: останні новини

  • Протести у країні тривають з 3 січня, але масштабними вони стали 5 січня. Тоді мітингувальники висунули вимоги щодо оновлення влади.
  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав країни Організації Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан і Росія) допомогти.
  • У ЗМІ заявили, що Росія нібито вже готова ввести війська в Казахстан.
  • Офіційно відомо про щонайменше 1 загиблого мітингувальника та 10 військових. Однак у мережі опублікували моторошні кадри з моргу. Там лежать десятки жертв із вогнепальними пораненнями.
  • В Алмати зранку 6 січня почали зачистку від мітингувальників. На площі тривають перестрілки, а людей просять залишатись у безпечному місці.