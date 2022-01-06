У Нацбанку зазначили, що сьогодні не працюватимуть банки другого рівня, обмінники, брокери, мікрофінансові організації, Казахстанська фондова біржа KASE тощо.
Важливо Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані
Чому банки не працюють
Кажуть, що фінансові організації не працюють, оскільки враховували проведення контртерористичної операції в Алмати, а також проблеми з інтернетом.
Зауважимо, що 5 січня у Казахстані виникли проблеми з інтернетом та мобільним зв'язком. Також у країні не працювала безготівкова система оплати, тому люди штурмували банкомати, щоб зняти гроші.
Протести у Казахстані: останні новини
- Протести у країні тривають з 3 січня, але масштабними вони стали 5 січня. Тоді мітингувальники висунули вимоги щодо оновлення влади.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав країни Організації Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан і Росія) допомогти.
- У ЗМІ заявили, що Росія нібито вже готова ввести війська в Казахстан.
- Офіційно відомо про щонайменше 1 загиблого мітингувальника та 10 військових. Однак у мережі опублікували моторошні кадри з моргу. Там лежать десятки жертв із вогнепальними пораненнями.
- В Алмати зранку 6 січня почали зачистку від мітингувальників. На площі тривають перестрілки, а людей просять залишатись у безпечному місці.