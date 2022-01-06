В Нацбанке отметили, что сегодня не будут работать банки второго уровня, обменники, брокеры, микрофинансовые организации, Казахстанская фондовая биржа KASE.
Важно Отставка правительства и столкновения с военными: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане
Почему банки не работают
Говорят, что финансовые организации не работают, поскольку учитывали проведение контртеррористической операции в Алматы, а также проблемы с интернетом.
Заметим, что 5 января у Казахстана возникли проблемы с интернетом и мобильной связью. Также в стране не работала безналичная система оплаты, поэтому люди штурмовали банкоматы, чтобы снять деньги.
Протесты в Казахстане: последние новости
- Протесты в стране продолжаются с 3 января, но масштабными они стали 5 января. Тогда митингующие выдвинули требования относительно обновления власти.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия) помочь.
- В СМИ заявили, что Россия якобы готова ввести войска в Казахстан.
- Официально известно о по меньшей мере 1 погибшем митингующем и 10 военных. Однако в сети опубликовали жуткие кадры из морга. Там лежат десятки жертв с огнестрельными ранениями.
- В Алматы с утра 6 января начали зачистку от митингующих. На площади продолжаются перестрелки, а людей просят оставаться в безопасном месте.