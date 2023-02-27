Постановлением предусматривается ликвидация торгового представителя в России, штатная численность консульства и оплата труда указанных служащих. Подобных решений по другим странам Астана не принимала.

Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан,

– говорится в документе.

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Почему закрыли представительство

Взаимное учреждение торговых представительств правительства России и Казахстана произошло еще в октябре 1992 года. В 2022 году правительство Казахстана сообщило, что в 2023 году представительство закроют. Это объяснили тем, что представительство уже выполнило все поставленные задачи.

При этом в Минторге Казахстана отметили, что это решение никак не отразится на экономическом сотрудничестве страны с Россией.

Дальнейшая работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана в РФ будет также продолжена через партнерскую сеть АО "ЦРТП QazTrade", выстроенную во всех крупных городах и регионах России".

– резюмировали в ведомстве.

В то же время, торговое представительство России в Казахстане продолжает работу, поскольку его деятельность является прерогативой Российской Федерации.

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