Украина реализовала российский аммиак
В БЭБ рассказали, что аммиак принадлежит компаниям и физическим лицам из России. Имущество было арестовано, чтобы предотвратить продажу и выведение этих актов за границу.
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Куда пойдут средства от продаж
С целью максимально быстрого перечисления этих средств для нужд ВСУ по согласованию с правительством они перечисляются на приобретение военных облигаций. Совместными усилиями обеспечиваем финансирование и поддержку ВСУ. Вместе приближаем нашу победу над российским агрессором,
– отметил директор БЭБ Вадим Мельник.
В ведомстве отметили, что Главным подразделением детективов БЭБ, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора, осуществляется досудебное расследование в 22 уголовных производствах, по признакам уголовных правонарушений в экономической сфере субъектами хозяйственной деятельности, бенефициарными собственниками которых являются граждане РФ и Белоруссии.