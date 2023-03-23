Необходимая сумма сейчас составляет 411 миллиардов долларов, что на 62 миллиарда больше предыдущего прогноза.
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Всемирный банк увеличил свою оценку того, сколько Украине понадобится для своего восстановления и реконструкции исходя из убытков, нанесенных в течение первого года вторжения России.
Новая цифра, по общей оценке банка, правительства Украины, Европейской комиссии и ООН, больше, чем прогнозируемый ВВП Украины на 2022 год в 2,6 раза.
Оценка также показала, что вторжение привело 7,1 миллиона человек к бедности и вернуло вспять 15-летний прогресс развития.
Это отрезвляющая цифра, показывающая масштабы разрушений и постоянную потребность в международной поддержке,
— сказала Анна Бьерде, вице-президент Всемирного банка из Европы и Центральной Азии.
По данным Всемирного банка, ущерб не вырос настолько, как можно было бы ожидать после первых трех месяцев из-за нескольких факторов:
- Наиболее интенсивные конфликты, которые остаются ограниченными территориями, уже нанесли значительный ущерб;
- некоторые потребности страны уже удовлетворены правительством вместе с международной поддержкой;
- правительство способно поддерживать поток основных услуг.
В рамках оценки Всемирный банк количественно оценил прямой физический ущерб инфраструктуре и зданиям, а также влияние на жизнь и средства к существованию людей.
Что известно об восстановлении Украины
Министр финансов Польши Магдалена Ржечковская заявила о своей идее создать новый фонд для помощи Украине. Деньги из него пойдут на то, что нужно сейчас – реконструкция мостов, инфраструктуры для сохранения экономики. Но также фонд будет работать для восстановления Украины в будущем
Также будет создана рабочая группа по привлечению чешских компаний для восстановления Украины. Об этом договорилась министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.