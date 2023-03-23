Повлияет ли на курс доллара новая программа МВФ

В комментарии дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный рассказал, что подобная новость станет для Украины положительным сигналом.

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Антон Куренный Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Однако пока импорт сильно превышает экспорт, так что пока это вряд ли повлияет на гривну, разве что краткосрочно. Впрочем, это увеличит наши международные резервы и вернет немного доверия нашей экономике. Но вряд ли благодаря этому начнутся активные вливания инвестиций в экономику страны, где идет активная фаза войны.

Напомним, что МВФ и Украина достигли предварительного согласия новой программы, которая будет предусматривать расширенное финансирование.

Следовательно, в рамках этой программы Украина получит от Фонда кредит в размере 577%. Это 11,6 миллиарда СДР, или же 15,6 миллиарда долларов по текущему курсу. Уже в 2023 году мы сможем получить около 4,5 миллиарда долларов.

Важно, СДР – это специальные права заимствования. Другими словами, резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ.

Может достичь и 39 гривен в апреле

В настоящее время курс доллара стабилизировался на рынке и составляет на уровне 38,40 – 38,80 гривны. Впрочем, что будет дальше – сказать сложно.

Спрос на валюту упал, поэтому мы ожидаем тестирования уровня 38 гривен, но эти уровни снижают заинтересованность в открытии 3-месячных валютных депозитов, поэтому через некоторое время это начнет давить на курс наличной валюты и вернет нас обратно до уровня 39 гривен,

– объясняет эксперт.

Как еще раньше прогнозировала банкирша Анна Золотько, на этой неделе с высокой вероятностью следует ожидать разнонаправленного движения курса. При этом стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар.

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