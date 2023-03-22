При этом ожидается, что на втором этапе Национальный банк вернется к политике плавающего курсообразования, то есть официальный курс будет отменен. Впрочем, когда именно это произойдет сложно, поскольку программа рассчитана на четыре года.

Интересно МВФ и Украина достигли предварительного согласия на программу в 15,6 миллиарда долларов на 4 года

Какие еще требования должна выполнить Украина

На первом этапе программы должна быть проведена работа по укреплению фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности. Это будет осуществлено путем:

усиление мобилизации поступлений;

отказ от эмиссионного финансирования и обеспечения чистого положительного финансирования с внутреннего долгового рынка;

поддержание финансовой стабильности в долгосрочной перспективе, в частности, благодаря подготовке более глубокой оценки оздоровления банковского сектора и дальнейшей поддержке независимости центрального банка.

Также программа предусматривает ряд антикоррупционных и управленческих реформ, в частности, через введение законодательных изменений.

Этот этап будет реализовываться на базе Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров МВФ и продлится первые 12 – 18 месяцев. На следующем этапе внимание сместится на более масштабные реформы, направленные на закрепление макроэкономической стабильности, восстановление и восстановление Украины, усиление устойчивости и быстрый и длительный экономический рост, в частности, благодаря вступлению Украины в ЕС. В частности, на этом этапе Нацбанку предстоит вернуться к политике плавающего курса.

Что программа МВФ даст Украине

Финансовая помощь партнеров поможет гарантировать Украине финансовую, внешнеполитическую, ценовую стабильность. Более того, она будет направлена на послевоенное восстановление нашего государства и интеграцию в Европейский Союз.

EFF предусматривает доступ к 11,6 миллиарда специальных прав заимствования. Это около 15,6 миллиарда долларов – или 577% квоты, направленной на помощь в поддержке якорных политик украинской власти. Они будут сохранять фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать текущее постепенное экономическое восстановление, способствовать долгосрочному росту в контексте послевоенного восстановления и пути Украины к вступлению в ЕС,

– говорится в сообщении.

В дальнейшем программа должна быть одобрена Исполнительным советом Международного валютного фонда.