При цьому, очікується, що на другому етапі Національний банк повернеться до політики плаваючого курсоутворення, тобто офіційний курс буде скасовано. Втім, коли саме це станеться сказати складно, оскільки програма розрахована на чотири роки.

Цікаво МВФ та Україна досягли попередньої згоди на програму у 15,6 мільярда доларів на 4 роки

Які ще вимоги має виконати Україна

На першому етапі програми має бути проведено роботу задля зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності. Це буде здійснено шляхом:

посилення мобілізації надходжень;

відмови від емісійного фінансування та забезпечення чистого додатного фінансування з внутрішнього боргового ринку;

підтримання фінансової стабільності в довгостроковій перспективі, зокрема завдяки підготовці глибшої оцінки оздоровлення банківського сектору та подальшій підтримці незалежності центрального банку.

Також програма передбачає ряд антикорупційних та управлінських реформ, зокрема через запровадження законодавчих змін.

Цей етап реалізовуватиметься на базі Моніторингової програми із залученням Ради директорів МВФ та триватиме перші 12 – 18 місяців. На наступному етапі увага зміститься на масштабніші реформи, спрямовані на закріплення макроекономічної стабільності, відновлення та відбудову України, посилення стійкості та швидке й довготривале економічне зростання, зокрема завдяки вступу України до ЄС. Зокрема, на цьому етапі Нацбанк має повернутися до політики плаваючого курсу.

Що програма МВФ дасть Україні

Фінансова допомога від партнерів допоможе гарантувати Україні фінансову, зовнішньополітичну, цінову стабільність. Більш того, вона буде спрямована на післявоєнну відбудову нашої держави та інтеграцію до Європейського Союзу.

EFF передбачає доступ до 11,6 мільярда спеціальних прав запозичення. Це близько 15,6 мільярда доларів – або 577% квоти, спрямованої на допомогу в підтримці якірних політик української влади. Вони зберігатимуть фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність, а також підтримуватимуть поточне поступове економічного відновлення, сприятимуть довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови та шляху України до вступу до ЄС,

– йдеться в повідомленні.

Надалі програму має схвалити Виконавча рада Міжнародного валютного фонду.