У вівторок, 21 березня, на офіційному рівні повідомили, що Україна та МВФ досягли попередніх домовленостей щодо низки питань, які підтримуватимуться 4-річною угодою про розширене фінансування (EFF). Перед тим про це писали ЗМІ, зокрема Financial Times.

Дивіться також Коли Путін опиниться в Гаазі, чому Росія не вийде з-під санкцій: що пишуть західні ЗМІ

Чому ця програма важлива

Зауважимо, що ця фінансова допомога від партнерів допоможе нам гарантувати фінансову, зовнішньополітичну, цінову стабільність. Окрім того, вона буде спрямована на відбудову нашої держави після того, як ми переможемо російських окупантів та цілком інтегруватимемось в Європейський Союз з його економікою.

EFF передбачає доступ до 11,6 мільярда спеціальних прав запозичення. Це близько 15,6 мільярда доларів – або 577% квоти, спрямованої на допомогу в підтримці якірних політик української влади. Вони зберігатимуть фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність, а також підтримуватимуть поточне поступове економічного відновлення, сприятимуть довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови та шляху України до вступу до ЄС,

– йдеться в повідомленні.

Разом з тим там зазначено, що цю програму має ще схвалити Виконавча рада Міжнародного валютного фонду.

Що кажуть в уряді

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував ці попередні домовленості між Україною та МВФ на рівні персоналу щодо фінансової допомоги.

Як він зазначив, "в умовах рекордного дефіциту бюджету ця програма допоможе нам профінансувати всі критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність та посилити нашу взаємодію з іншими міжнародними партнерами".

Також він подякував команді Міжнародного валютного фонду за підтримку в цей визначальний для нашої країни час.