Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян заявил, что МВФ готов объявить об открытии кредитной программы для Украины.

Смотрите также МВФ готов предоставить Украине новую поддержку: какие условия

Переговоры между МВФ и украинскими властями были эффективными

Степанян сообщил, что миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем на протяжении 8 – 15 марта провела политические дискуссии с украинскими властями в Варшаве. Предметом переговоров был запрос Киева о поддерживаемой Фондом программе.

За представителя МВФ, обсуждения между фондом и украинскими властями были "продуктивными" и был достигнут "значительный прогресс" в согласовании ряда стратегий, которые могли бы стать основой будущей программы. Сообщается, что обсуждение должно закончиться в ближайшие дни.

Выделение помощи обязательно будет

Хотя в официальном заявлении МВФ сумма не была указана, в "Financial times" со ссылкой на собственные источники сообщают, что МВФ завершает работу над четырехлетней программой кредитования Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. И что человек, близкий к переговорам, утверждает, что объявление помощи "неизбежно".

Также издание сообщает, что фонд объявит о своем решении уже через несколько дней.