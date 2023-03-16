Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян заявив, що МВФ готовий оголосити про відкриття кредитної програми для України.

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Переговори між МВФ та українською владою були ефективними

Степанян повідомив, що місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм упродовж 8 – 15 березня провела політичні дискусії з українською владою у Варшаві. Предметом переговорів був запит Києва стосовно підтримуваної Фондом програми.

За представника МВФ, обговорення між фондом і українською владою були "продуктивними" й було досягнуто "значного прогресу" в узгодженні низки стратегій, які могли б стати основою майбутньої програми. Повідомляється, що обговорення повинні закінчитись найближчими днями.

Виділення допомоги обов'язково буде

Хоч в офіційній заяві МВФ сума не була вказана, у "Financial times" з посиланням на власні джерела повідомляють, що МВФ завершує роботу над чотирирічною програмою кредитування України на суму 15,6 мільярда доларів. І що людина, близька до переговорів, стверджує що оголошення допомоги "неминуче".

Також видання повідомляє, що фонд оголосить про своє рішення вже за кілька днів.