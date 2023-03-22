Во вторник, 21 марта, на официальном уровне сообщили, что Украина и МВФ достигли предварительных договоренностей по ряду вопросов, которые будут поддерживаться 4-летним соглашением о расширенном финансировании (EFF). Прежде об этом писали СМИ, в частности Financial Times.

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Почему эта программа важна

Обратим внимание, что эта финансовая помощь от партнеров поможет нам гарантировать финансовую, внешнеполитическую, ценовую стабильность. Кроме того, она будет направлена на восстановление нашего государства после того, как мы победим российских оккупантов и будем полностью интегрироваться в Европейский Союз с его экономикой.

EFF предусматривает доступ к 11,6 миллиарда специальных прав заимствования. Это около 15,6 миллиарда долларов – или 577% квоты, направленной на помощь в поддержке якорных политик украинской власти. Они будут сохранять фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать текущее постепенное экономическое восстановление, способствовать долгосрочному росту в контексте послевоенного восстановления и пути Украины к вступлению в ЕС,

– говорится в сообщении.

Вместе с тем, там указано, что эту программу должен еще одобрить Исполнительный совет Международного валютного фонда.

Что говорят в правительстве

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал эти предварительные договоренности между Украиной и МВФ на уровне персонала по финансовой помощи.

Как он отметил, "в условиях рекордного дефицита бюджета эта программа поможет нам профинансировать все критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и усилить наше взаимодействие с другими международными партнерами".

Также он поблагодарил команду Международного валютного фонда за поддержку в это определяющее для нашей страны время.