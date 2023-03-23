Чи вплине на курс долара нова програма МВФ

У коментарі дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний розповів, що така новина стане для України позитивним сигналом.

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Антон Курінний Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Однак поки що імпорт сильно перевищує експорт, тож поки це навряд чи вплине на гривню, хіба що короткостроково. Утім, це збільшить наші міжнародні резерви і поверне трохи довіри до нашої економіки. Але навряд чи завдяки цьому почнуться активні вливання інвестицій в економіку країни, де триває активна фаза війни.

Нагадуємо, що МВФ та Україна досягли попередньої згоди щодо нової програми, яка передбачатиме розширене фінансування.

Відтак, в межах цієї програми Україна отримає від Фонду кредит у розмірі 577%. Це 11,6 мільярда СПЗ, або ж 15,6 мільярда доларів за поточним курсом. Вже у 2023 році ми зможемо отримати близько 4,5 мільярда доларів.

Важливо, СПЗ – це спеціальні права запозичення. Іншими словами, резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ.

Може сягнути й 39 гривень у квітні

Наразі курс долара стабілізувався на ринку і становить на рівні 38,40 – 38,80 гривні. Втім, що буде далі – сказати важко.

Попит на валюту впав, тож ми очікуємо тестування рівня 38 гривень, але ці рівні знижують зацікавленість у відкритті 3-місячних валютних депозитів, тому через якийсь час це почне тиснути на курс готівкової валюти й поверне нас назад до рівня 39 гривень,

– пояснює експерт.

Як ще раніше прогнозувала банкірка Анна Золотько, цього тижня з високою ймовірністю слід очікувати на різнонаправлений рух курсу. При цьому вартість американської валюти знаходитиметься в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар.

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