Чи вплине на курс долара нова програма МВФ
У коментарі дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний розповів, що така новина стане для України позитивним сигналом.
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Однак поки що імпорт сильно перевищує експорт, тож поки це навряд чи вплине на гривню, хіба що короткостроково. Утім, це збільшить наші міжнародні резерви і поверне трохи довіри до нашої економіки. Але навряд чи завдяки цьому почнуться активні вливання інвестицій в економіку країни, де триває активна фаза війни.
Нагадуємо, що МВФ та Україна досягли попередньої згоди щодо нової програми, яка передбачатиме розширене фінансування.
Відтак, в межах цієї програми Україна отримає від Фонду кредит у розмірі 577%. Це 11,6 мільярда СПЗ, або ж 15,6 мільярда доларів за поточним курсом. Вже у 2023 році ми зможемо отримати близько 4,5 мільярда доларів.
Може сягнути й 39 гривень у квітні
Наразі курс долара стабілізувався на ринку і становить на рівні 38,40 – 38,80 гривні. Втім, що буде далі – сказати важко.
Попит на валюту впав, тож ми очікуємо тестування рівня 38 гривень, але ці рівні знижують зацікавленість у відкритті 3-місячних валютних депозитів, тому через якийсь час це почне тиснути на курс готівкової валюти й поверне нас назад до рівня 39 гривень,
– пояснює експерт.
Як ще раніше прогнозувала банкірка Анна Золотько, цього тижня з високою ймовірністю слід очікувати на різнонаправлений рух курсу. При цьому вартість американської валюти знаходитиметься в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар.
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Курс долара у банках, в обмінниках та на чорному ринку
- Станом на ранок 22 березні, за даними "Мінфіну", готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,20 гривні, а купити за 38,68 гривні.
- В обмінниках за даними finance.ua. купують долар в середньому за 38,20 гривні, а продають – за 38,44 гривні.
- Курс на чорному ринку становить при купівлі в середньому на рівні 38,30 гривні, а продаж – 38,45 гривні.