Чому гривня послабшала

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу зауважила, що курсова корекція, яка розпочалася від понеділка, була спровокована невеличким зростанням попиту після доволі тривалого та глибокого зниження вартості долара на готівковому ринку. Разом з тим жодних підстав говорити про ажіотаж на ринку немає.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Різниця між курсами купівлі та продажу американської валюти навіть попри зміну тренду залишається вкрай низькою, на межі рентабельності. Це, з одного боку, свідчить про відсутність більш-менш серйозних дисбалансів на ринку, а з іншого – про ймовірність курсового розвороту будь-якої миті.

Яка ситуація зараз та чого чекати далі від курсу

Банкірка також розповіла, що до початку цього тижня готівковий курс гривні стабілізувався в межах 38,75 – 38,85 гривні за долар та наразі утримується у цьому коридорі попри перманентні спроби учасників ринку підтримати зростаючий тренд.

Цього тижня з високою ймовірністю слід очікувати на різнонаправлений рух курсу. При цьому вартість американської валюти, на мою думку, знаходитиметься в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар,

– прогнозує Золотько.

Нагадаємо, що раніше банкір Герман Марченко зауважував, що цього тижня на готівковому ринку спостерігатиметься вже звична ситуація: за незначних тимчасових коливань, що не перевищать 0,3 гривні. "Наступного тижня готівковий курс збережеться в рамках 38 – 39 гривень за долар", – поділився він.

Готівковий курс 20 березня