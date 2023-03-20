Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 20 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,40 гривні (+5 копійок проти 17 березня), а купити за 38,90 гривні (+15 копійок).

До теми Курс долара та євро: чи очікувати різкого стрибка наступного тижня

  • Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (+16 копійок), а продають в середньому за 41,15 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 38,58 гривні (+18 копійки), а продають – за 38,87 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 40,87 гривні (+22 копійки), а продаж – 41,19 гривні (+17 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,70 гривні (+8 копійок), а продаж – 38,82 гривні (+10 копійок).
  • Євро купують по 40,94 гривні (+16 копійок), а продають за 41,13 гривні (+12 копійок).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Герман Марченко розповів, що у період з 20 по 26 березня на валютному ринку спостерігатиметься вже звична ситуація: за незначних тимчасових коливань, що не перевищать 0,3 гривні, готівковий курс долара та євро залишатимуться на стабільному рівні.

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK)

Наступного тижня готівковий курс збережеться в рамках 38 – 39 гривень за долар та 40 – 41 гривень за євро без помітних або ж базисних змін.