Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 17 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,35 гривні (+5 копійок проти 16 березня), а купити за 38,75 гривні (без змін).

Актуально Долар майже по 38 гривень: чи продовжить курс падати цього тижня

  • Готівкове євро банки купують за 40,24 гривні (-16 копійок), а продають в середньому за 41,10 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 38,40 гривні (-3 копійки), а продають – за 38,75 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 40,65 гривні (+5 копійок), а продаж – 41,02 гривні (+11 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,62 гривні (+4 копійки), а продаж – 38,72 гривні (+2 копійки).
  • Євро купують по 40,78 гривні (+17 копійок), а продають за 41,01 гривні (+6 копійок).

Чого чекати від курсу наступного тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Герман Марченко розповів, що у період з 20 по 26 березня на валютному ринку спостерігатиметься вже звична ситуація: за незначних тимчасових коливань, що не перевищать 0,3 гривні, готівковий курс долара та євро залишатимуться на стабільному рівні.

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK)

Наступного тижня готівковий курс збережеться в рамках 38 – 39 гривень за долар та 40 – 41 гривень за євро без помітних або ж базисних змін.