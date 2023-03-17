Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 17 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,35 гривні (+5 копійок проти 16 березня), а купити за 38,75 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,24 гривні (-16 копійок), а продають в середньому за 41,10 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,40 гривні (-3 копійки), а продають – за 38,75 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-3 копійки), а продають – за (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,65 гривні (+5 копійок), а продаж – 41,02 гривні (+11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,62 гривні (+4 копійки), а продаж – 38,72 гривні (+2 копійки).

(+4 копійки), а продаж – (+2 копійки). Євро купують по 40,78 гривні (+17 копійок), а продають за 41,01 гривні (+6 копійок).

Чого чекати від курсу наступного тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Герман Марченко розповів, що у період з 20 по 26 березня на валютному ринку спостерігатиметься вже звична ситуація: за незначних тимчасових коливань, що не перевищать 0,3 гривні, готівковий курс долара та євро залишатимуться на стабільному рівні.